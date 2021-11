Patiëntenfederatie: snel booster 60-minner met zwakke conditie

Ook jongere mensen met een kwetsbare gezondheid moeten voorrang krijgen bij het uitdelen van de boosterprikken, vindt de Patiëntenfederatie Nederland. De organisatie vreest dat veel mensen met een beperking of chronische aandoening anders eerst moeten wachten tot gezonde 60-minners voor de derde keer in aanmerking komen.

Deze kwetsbaren zijn dan vermoedelijk ook pas begin volgend jaar aan de beurt en dat vindt de belangenorganisatie veel te laat, zo laat ze weten in een brief aan de Tweede Kamer. Senioren en mensen in zorginstellingen gaan nu voor, maar volgens de federatie wonen veel mensen van beneden de 60 met een kwetsbare gezondheid helemaal niet in een instelling, maar gewoon thuis of in een andere particuliere woonsituatie.

“Deze mensen hebben een verhoogde kans op ernstige ziekte en gezondheidsschade na besmetting met corona. Het kan toch niet zo zijn dat deze mensen met een verhoogd risico niet met prioriteit in aanmerking komen omdat ze thuis wonen in plaats van in een zorginstelling”, aldus de brief. (ANP)