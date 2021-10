Bert Hogeboom nieuwe voorzitter raad van bestuur Cosis

Per 1 december 2021 is Bert Hogeboom benoemd als voorzitter van de raad van bestuur van Cosis. Hij volgt daarmee Ria Stegehuis op, die de overstap maakt naar Espria.

Bert Hogeboom is sinds 2019 rvb-lid van Cosis, een organisatie die zorgt levert aan mensen met een verstandelijke of psychische beperking. Daarvoor was hij onder andere werkzaam als directeur bij GGZ Drenthe en directeur van Icare Verpleging en Verzorging. Eerder werkte hij in directiefuncties bij Espria en UMCGthuis. Die jaren heeft hij zich in het bijzonder gericht op kwaliteit van zorg, financiële sturing en de inrichting van zorglogistieke processen.

Complexere zorgvragen

Hogeboom reageert verheugd dat hij als bestuursvoorzitter een vervolg kan geven aan de ontwikkelde visie van Cosis. “En dat we met elkaar echt grip voor medewerkers creëren, zodat zij onze cliënten grip kunnen geven. Dat willen we vooral samen doen. Zowel intern binnen Cosis als extern met onze relaties. Dat is een noodzakelijk beweging om complexere zorgvragen, krimp op de arbeidsmarkt, uitsluiting en eenzaamheid, digitalisering en sterk gestegen maatschappelijke zorgkosten het hoofd te bieden”, aldus Hogeboom.

Per 1 december neemt hij het voorzittersstokje over van Ria Stegehuis. Zij maakt de overstap naar Esperia en volgt John Kauffeld op, die eind dit jaar pensioneert.