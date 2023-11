Bestuurder Rigtergroep vrijgesproken van fraude

Voormalig directeur Monique Neuféglise van zorginstelling Rigter(groep) in Nijmegen en Arnhem, is schuldig aan het ‘leidinggeven aan het plegen van valsheid in geschrifte’.

Ze krijgt echter geen straf omdat de rechter verduistering van persoonsgebonden budgetten en subsidiefraude niet bewezen acht. Het OM had een maximale werkstraf en beroepsverbod voor zorgfraude geëist.

Dat schrijft het AD vandaag.

Pgb

Neuféglise zou zich voor 1,8 miljoen euro aan vergoedingen voor zeventien cliënten hebben toegeëigend, in de periode van 2015 tot en met 2017. De advocaat maakte aannemelijk dat er veel discussie was over de regelgeving rond het declareren van 24 uurs woonzorg. Het zou niet duidelijk zijn geweest hoe deze gedeclareerd moest worden. De rechtbank oordeelt dat er niet met opzet verkeerd is gedeclareerd maar dat er wel sprake is van ‘onzorgvuldige administratie’.

Ggz

Rigtergroep bood zorg aan cliënten met gedrags- en/of verslavingsproblemen. Het OM betichtte Neuféglise van vervalsing van facturen voor dagbesteding en zorgbegeleiding. De gemeente Nijmegen deed in 2017 hiervan aangifte. Sociale rechercheurs van de gemeente namen toen de administratie in beslag. In datzelfde jaar ging de Rigtergroep failliet. Het OM beraadt zich momenteel op het instellen van hoger beroep.