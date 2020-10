Bestuurlijke fusie Fundis en PrivaZorg een feit

De samenwerking tussen Fundis en PrivaZorg is goedgekeurd door de NZa en ACM en daarmee is de bestuurlijke fusie sinds 1 oktober een feit. PrivaZorg is nu een zelfstandig onderdeel van het netwerk van Fundis.

Thuiszorgorganisatie PrivaZorg werd door sterk teruglopende bedrijfsresultaten gedwongen om stappen te zetten. Door onder meer “structureel veel te hoge overheadkosten” is de omzet in drie haar gehalveerd. Daarnaast is het bedrijf de afgelopen jaren in opspraak geweest vanwege schimmige financiële constructies en ruzies in de bedrijfstop.

Fundis constateerde dat de zorg aan cliënten dankzij de grote inzet van de zorgverleners altijd op een hoog niveau is gebleven. Daarmee heeft PrivaZorg nog altijd een “stevig fundament voor de toekomst”.

Bestuur

Met de bestuurlijke fusie wijzigt ook het bestuur van PrivaZorg. Jeroen Collette en Mik Breek waren beiden aangesteld als tijdelijk bestuurder en leggen hun functie neer. Guido Blom, directeur van Fundis, volgt Jeroen Collette op in afwachting van de benoeming van een nieuwe directeur. Stichting PrivaZorg, waarvan Mik Breek bestuurder was, valt per 1 oktober onder stichting Fundis.

Toezicht

Ook Jeroen van Roon (voorzitter) en Justa Bos en Rinus van Riel, de leden van de raad van toezicht van PrivaZorg, beëindigen hun taken per 1 oktober. Hun taken worden overgenomen door de raad van commissarissen van Stichting Fundis.

Eind 2021 zal de juridische fusie plaatsvinden.