Bestuursvoorzitter Marcel Kuin vertrekt bij Antonius Zorggroep

Kuin was nauw betrokken bij het versterken van de samenwerking tussen de Friese ziekenhuizen. Op 12 juli tekenden de vier Friese ziekenhuizen en de zorgverzekeraars De Friesland, Zilveren Kruis en VGZ een intentieverklaring, om het scenario van vier naar drie ziekenhuizen verder uit te werken.

“Voor Kuin is dit een logisch moment om deze intensieve periode af te sluiten. Antonius zal, met een nieuwe bestuurder, verder gaan in dit traject. Marcel Kuin bouwt zijn werkzaamheden als bestuurder de komende maanden af. De raad van commissarissen beraadt zich over de bestuurlijke invulling in de komende periode”, zo laat de organisatie weten.