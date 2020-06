Bestuursvoorzitter Vanboeijen vertrekt

Imhoff: “Het is een besluit waar ik lang en goed over heb nagedacht. Ik heb met heel veel plezier voor Vanboeijen gewerkt en ik vind het nu tijd worden om wat anders te gaan doen. Het werk is nooit klaar, maar Vanboeijen staat er weer, de organisatie werkt vanuit een stabiele situatie en komt in een volgende fase.”

IGJ

Vijf jaar geleden bevond Vanboeijen zich in een moeilijke situatie. Er waren crisissen op allerlei fronten, zowel zorginhoudelijk als financieel. Vanboeijen stond onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), onder bijzonder beheer bij de bank en het HKZ-keurmerk was opgeschort. Onder leiding van Imhof is intensief gewerkt aan de wederopbouw en doorontwikkeling van de organisatie, is een gedegen inhoudelijke visie vormgegeven en is de focus nadrukkelijk komen te liggen op persoonsgerichte zorg. De organisatie heeft naar eigen zeggen een solide strategische koers voor de komende jaren en is robuuster en professioneler geworden. Vanboeijen heeft weer een stevige positie in de regio voor de intensieve ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking.

Imhof: “Vanboeijen heeft nu een sterke positie om de toekomst tegemoet te treden. Het was een enorme opgave, want we moesten van ver komen. Met inzet van allen verbonden aan Vanboeijen is het gelukt Vanboeijen weer op orde te krijgen. Ik heb leiding mogen geven aan dit proces, maar zoiets kun je niet alleen. Daar moet iedereen zich voor inzetten. Ik heb dan ook grote waardering voor de inzet van allen en bedank hen daar ten zeerste voor.”

“Natuurlijk moment”

Imhof constateert dat Vanboeijen nu in een nieuwe fase is terecht gekomen. “Ik heb afgewogen of ik daar ook leiding aan wilde geven of dat dit nu juist een natuurlijk moment is om weer een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik heb voor het laatste gekozen”. Plannen heeft zij overigens nog niet. “Nee, ik ben benieuwd naar wat er aan nieuwe uitdagingen op mijn pad gaat komen. En het brengt mij ook tijd voor mijn ouders, die al op leeftijd zijn.”

Rvt

De raad van toezicht laat weten het jammer te vinden dat de bestuursvoorzitter vertrekt, maar heeft ook begrip en buigt zich over de opvolging. Voorzitter Hans Reinders: “Annette is van grote betekenis voor Vanboeijen geweest. Ze heeft met succes leidinggegeven aan het proces om Vanboeijen vanuit een moeilijk situatie op orde te krijgen. De raad van toezicht heeft grote waardering voor de wijze waarop Annette dat tot stand heeft gebracht. Wij wensen haar het allerbeste voor de toekomst en met het vervolg van haar carrière”.