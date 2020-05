Bestuursvoorzitter vertrekt bij Lister

Voordat Berndsen in 2006 bestuurder werd was hij al vijf jaar actief als divisiemanager openbare ggz bij Lister. “Na veertien jaar deel uitgemaakt te hebben van de raad van bestuur van Lister vind ik het tijd worden voor wat anders”, zegt Berndsen. “Ik blijf mij sterk verbonden voelen met het werk in de geestelijke gezondheidszorg en het belang van de inzet van ervaringsdeskundigen. Aan die verbondenheid wil ik in de toekomst graag op een andere plek en wellicht ook op een andere manier invulling geven.”

Voorlopig blijft Berndsen Jan blijft tot het einde van het jaar volop actief als voorzitter van de raad van bestuur van Lister en als voorzitter van Mental Health Europe in Brussel.

Herstelvisie

De raad van toezicht is Berndsen erkentelijke voor de wijze waarop hij zich heeft ingezet voor cliëntgerichte zorg. “Jan is altijd een voorvechter geweest van de herstelvisie en een pleitbezorger van het bieden van de beste zorg aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Hij heeft gezorgd dat de herstelvisie ook daadwerkelijk geïmplementeerd is binnen Lister. Daardoor is Lister nu een cliëntgerichte organisatie die ook werkelijk werkt vanuit de waarden die voortkomen uit die herstelvisie.”