Longkankerpatiënten ervaren betere kwaliteit van leven door zelfmonitoring

Uit de SYMPRO-Lung-studie blijkt dat het monitoren van de symptomen leidde tot een sterke verbetering van de kwaliteit van leven tot een jaar na de start van de behandeling, zonder dat de zorgverlener overbelast werd.

Interventiegroepen

Patiënten die deelnamen aan de de studie werden ingedeeld in twee groepen: een actieve interventiegroep en een reactieve interventiegroep. Ze vulden tot een jaar na aanvang van hun behandeling iedere week een online checklist in over hun symptomen. Als de symptomen een vooraf bepaalde drempel overschreden, werd in de actieve interventiegroep een waarschuwingsmail gestuurd naar de zorgverlener. In de reactieve interventiegroep werd een waarschuwingsmail gestuurd naar de patiënt zelf. Zorgverleners konden hierdoor indien nodig direct actie ondernemen, ook tussen ziekenhuisbezoeken door.

Uitkomsten

Het maakte niet uit of de waarschuwingsmail naar de zorgverlener of naar de patiënt werd gestuurd, bleek uit het onderzoek. Naast een sterke verbetering van de kwaliteit van leven tot een jaar na de start van de behandeling, leek het er volgens de onderzoekers op dat zelfmonitoring van de symptomen kan zorgen voor een betere overleving.

Minder werkdruk en meer controle

Het versturen van de waarschuwingsmail naar de patiënten zelf bleek wel nog meer voordelen te hebben: volgens de onderzoekers is het een oplossing om de werklast te verminderen, vergeleken met het versturen van de waarschuwing naar de zorgverlener. Patiënten behouden bovendien meer controle over hun behandeling en welzijn. Omdat online symptoommonitoring voor de meeste patiënten haalbaar was, kunnen zorgverleners en patiënten altijd samen beslissen welke methode het beste past bij de behoeften van de patiënten.

De studie

In totaal namen 515 patiënten uit 14 Nederlandse ziekenhuizen deel aan de SYMPRO-Lung-studie. De patiënten uit beide groepen werden vergeleken met patiënten die standaardzorg kregen.