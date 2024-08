Betere voorlichting online vermindert aantal polikliniekafspraken

Patiënten van het Haga Ziekenhuis krijgen sinds 2022 voorafgaand aan een onderzoek op de afdeling Maag-, darm-, leverziekten (mdl) een ‘slimme vragenlijst’ met filmpjes te zien. Deze online-voorlichting blijkt een goede vervanger te zijn voor de fysieke voorbereidingsafspraak op de polikliniek: patiënten zitten minder in spanning, zijn goed voorbereid en de werkwijze betekent ook een flinke tijdsbesparing voor de medewerkers.

Endoscopie

De mdl-artsen voeren per jaar zo’n achtduizend endoscopieën uit van de slokdarm, maag of darmen. Mdl-artsen en verpleegkundig specialisten hadden er een dagtaak aan om patiënten voor te bereiden op het onderzoek. Rob Slangen, mdl-arts: “We merkten dat een patiënt voor zo’n afspraak vaak gespannen was. Daardoor vergeet hij of zij veel van de informatie. Het is belangrijk dat de patiënt zich goed voorbereidt, want anders kan het onderzoek niet doorgaan. En we willen zeker weten dat de patiënt fit genoeg is om het onderzoek te ondergaan. Daarom planden we standaard een voorbereidingsafspraak op de polikliniek.”

Online voorlichting

De digitale vragenlijst met de filmpjes vervangt nu in principe het voorbereidingsconsult, zegt Slangen. “Op basis van de antwoorden die de patiënt geeft, kunnen we zien of we rekening moeten houden met bepaalde risico’s. En we checken of de patiënt begrijpt wat er gaat gebeuren en of de patiënt hiermee akkoord gaat. Soms plannen we na het invullen van de vragenlijst een telefonische afspraak om bepaalde zaken nog extra toe te lichten. Ook als de patiënt dat zelf prettig vindt, kan hij of zij om een afspraak vragen.”

Efficiënter

Van alle verzonden vragenlijsten wordt meer dan 90 procent ingevuld. Bij ongeveer tweederde van de patiënten is geen extra afspraak meer nodig. Een kwart van de patiënten krijgt nog wel een afspraak. Bijvoorbeeld omdat er toch extra medisch onderzoek nodig is, of omdat de patiënt dit prettig vindt. Maar ook die afspraken zijn efficiënter omdat de patiënt het filmpje al heeft gezien.