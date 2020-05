Bewoners van BrabantZorg mogen bezoek ontvangen en buiten wandelen

De locaties gaan de komende tijd gefaseerd open. Bezoekers en bewoners moeten zich ook aan de regels houden die het risico op besmetting en verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk maken.

Bezoekregeling

Volgens de nieuwe bezoekersregeling mogen bewoners één vaste bezoeker per persoon ontvangen. De afdeling vraagt vooraf wie deze vaste bezoeker wordt en of deze klachtenvrij is. Bij de entree wordt de vraag herhaald en moet de bezoeker zijn of haar handen desinfecteren. De bezoeker gaat via de kortste route naar het appartement van zijn of haar dierbare en dient onderweg niet in contact te treden met andere bezoekers of zorgpersoneel. Tijdens het bezoek moet altijd anderhalve meter afstand worden gehouden.

Wandelen met familie

Naasten mogen ook weer buiten met de bewoner een wandeling maken, mits de bewoner op een afdeling woont die twee weken vrij is van corona en mits de bewoner door een medewerker of door de vaste bezoeker wordt opgehaald en teruggebracht. Het is niet de bedoeling dat de bewoner samen met de naaste naar drukke plekken gaat zoals een winkel of een verjaardag. Anderhalve meter afstand blijft steeds het uitgangspunt.

Veiligheid

Elke locatie is achter de schermen -in samenspraak met de cliëntenraad, ondernemingsraad en de specialist ouderengeneeskunde- druk bezig om de locatie zo goed mogelijk in te richten en alles te regelen om te voldoen aan de strikte voorwaarden van het RIVM en de GGD Hart voor Brabant. De nieuwe voorwaarden gelden tot 15 juli. Na die datum wordt duidelijk of en hoe de regeling verder versoepeld wordt.

Corona

Mocht een bewoner op een afdeling verdacht zijn van corona, dan gaat de afdeling weer dicht voor bezoek totdat duidelijk is dat de bewoner niet besmet is met corona. Is de bewoner wel besmet, dan gaat de afdeling dicht totdat de bewoner twee weken klachtenvrij is.