Bezetting gesloten jeugdzorg verder gedaald, zorgen over financiën

De bezetting in de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) is in het begin van 2024 verder gedaald naar 81 procent.

Met een bezettingsgraad van 90 procent is deze zorgvorm kostendekkend. De betaalbaarheid van gesloten jeugdhulp staat dus onder druk, concludeert de Jeugdautoriteit opnieuw.

Alternatieven

Op peildatum 31 maart 2024 waren er in Nederland 575 plaatsen voor gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 6 minder dan op 31 december 2023. De bezetting daalde in diezelfde periode sneller, van 495 jeugdigen op 31 december naar 467 op 31 maart. Hierdoor is de gemiddelde bezetting gedaald van 85 procent naar 81 procent.

De Jeugdautoriteit krijgt steeds meer zicht op welke alternatieven geboden worden voor gesloten jeugdhulp. In de Monitor JeugdzorgPlus met peildatum 31 maart heeft de Jeugdautoriteit voor het eerst gekeken naar 24-uursbegeleiding, waarbij jeugdigen niet in een gesloten instelling verblijven, maar 24 per dag begeleid worden door een geregistreerde JeugdzorgPlus-instelling. Op 31 maart waren dit 52 jeugdigen.

Hybride voorzieningen

Daarnaast ontstaan er binnen de JeugdzorgPlus steeds meer hybride voorzieningen. Dit zijn voorzieningen voor groepen jongeren met én zonder machtiging gesloten jeugdhulp. Van de 575 plaatsen op 31 maart was 17 procent (98 plekken) inzetbaar voor hybride voorzieningen. De verwachting is dat dit aandeel zal stijgen. Het aantal hybride plekken geeft een goede indicatie van de om- en afbouw van de JeugdzorgPlus naar meer kleinschaligheid en minder vrijheidsbeperkende maatregelen.