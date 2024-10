Bezorgdheid over nieuwe tekorten aan antibiotica

Afgelopen winter was er een groot tekort aan antibiotica voor kinderen. Ouders moesten soms een uur rijden om toch nog een flesje tegen bacteriële infecties te vinden. In politiek Den Haag werd er schande van gesproken: hoe was het mogelijk dat er een tekort was aan zulke cruciale geneesmiddelen?

Grotere voorraad

Voormalig minister Pia Dijkstra beloofde voor komende winter een grotere voorraad aan te leggen om nieuwe problemen te voorkomen. Maar tot dusver is er geen antibiotica extra ingekocht, laat de branchevereniging van groothandels, BG Pharma, weten. (ANP)