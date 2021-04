Bij helft van de ziekenhuizen zit kritieke planbare zorg in verdrukking

Krap de helft van de ziekenhuizen kan de kritieke planbare zorg nog volledig volgens planning leveren. Dat blijkt uit een rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daar staat ook in dat het aantal verwijzingen met een verdenking van kanker nog altijd achter loopt. Het aantal verwijzingen naar de ggz maakt een inhaalslag, maar is alsnog 75 duizend minder dan verwacht zonder corona.

Het lukt ziekenhuizen nog wel om acute en semi-acute zorg te leveren, maar de kritieke planbare zorg raakt steeds meer in de verdrukking. Nog maar 49 procent van de ziekenhuizen zegt die volledig volgens planning te kunnen leveren. Vorige week was dit 63 procent. Kritieke planbare zorg moet binnen zes weken plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen. De uitgestelde zorg moet dan ook binnen een paar weken worden ingehaald.

Het geschatte aantal gemiste verwijzingen is sinds maart 2020 opgelopen tot 1,4 miljoen. Dit heeft geleid tot 1,1 miljoen minder polikliniekbezoeken (5,6 procent) en 230 duizend minder operaties (16 procent). Afgelopen week was het aantal patiënten dat is verwezen naar het ziekenhuis 11 procent lager dan verwacht. Het aantal polikliniekbezoeken en operaties was in maart lager dan de verwachting. Alleen bij cardiologie, dermatologie en oogheelkunde waren de operaties in lijn met de cijfers van voorgaande jaren.

Oncologische zorg

De afgelopen week lag het aantal verwijzingen met een verdenking van kanker onder het verwachte niveau zonder covid-crisis (91 procent). In totaal wordt het aantal gemiste verwijzingen (sinds maart 2020) geschat op 97 duizend. In de oncologische zorg is het aantal patiënten en behandelingen veel minder teruggelopen dan gemiddeld in de rest van de medisch-specialistische zorg. Het aantal nieuw gevonden tumoren is bijna op het verwachte niveau. Een uitzondering daarop zijn darmkanker en borstkanker, vanwege de tijdelijke stop van de bevolkingsonderzoeken.

75 duizend minder ggz-verwijzingen

De NZa schat in dat er sinds maart 2020 ongeveer 75.000 minder verwijzingen waren naar de ggz dan verwacht was zonder corona. Sinds een week neemt het aantal verwijzingen weer toe, wat mogelijk wijst op een inhaalslag. Vooral de verwijzingen voor ADHD, autisme, angstklachten, stemmingsklachten en psychotraumatische stoornissen is in de afgelopen week een stuk hoger dan in april 2019.