Door misverstanden geen coronapatiënten naar IC’s in Duitsland

Daarop vroeg Jongen aan Maastricht UMC (die de regionale ROAZ coördineert) om op basis van haar goede contacten naar Duitsland te bellen of er nog plek was voor de coronapatiënten. “Want we stonden met de rug tegen de muur. De nood was zeer hoog.”

Verzoek LCPS

“De afspraak is echter dat bedden in Duitsland alleen op verzoek van het LCPS worden vrijgegeven”, zegt Hugo van Aken, IC-coördinator in de deelstaat Nordrhein-Westfalen en CEO van het Universiteitsziekenhuis Münster: “Anders verliezen we het overzicht. België heeft op deze manier wèl een beroep gedaan op Duitse IC-bedden. Ze hebben hier enkele patiënten liggen.”

Een woordvoerder van het LCPS laat weten dat de verplaatsingsaanvragen volgens hem niet verlopen via het LCPS, maar “altijd via de ROAZ’en”. Hij verwijst naar de ROAZ-voorzitter van Limburg, die verbonden is aan het Maastricht UMC.

Jongen is blij om te horen dat Duitsland tòch plek heeft voor Nederlandse IC-patiënten: “Dat doet me goed.” Maandag is het, net als afgelopen zaterdag, binnen Nederland weer mogelijk IC-patiënten over te plaatsen. Daardoor is overplaatsing naar Duitsland nu niet nodig.

Voldoende bedden

Van Aken laat weten dat Duitsland voldoende IC-capaciteit heeft. Alleen al in zijn deelstaat staan er nu 465 IC-bedden leeg. Daarvan zijn er al enkele maanden standaard 25 gereserveerd voor Nederlandse en Belgische patiënten. “En als het dringend is, kunnen we dat altijd opschalen,” aldus Van Aken.

Edmund Heller, staatssecretaris van Volksgezondheid in Nordrhein-Westfalen liet vorige week weten dat zijn deelstaat “ver verwijderd” is van ‘code zwart’. “Geen enkele covid-patiënt hoeft bang te zijn dat hij niet kan worden behandeld”, aldus Heller.