‘Bij revalidatie na corona is diëtistische ondersteuning nodig’

Voor herstel en revalidatie van covid-19 patiënten is in veel gevallen zeer intensieve begeleiding van een diëtist nodig. Veel patiënten kampen met een ernstig verstoorde voedingstoestand, onder meer vanwege een speciale vorm van obesitas.

Het herstel kan in sommige gevallen langer dan een jaar duren. Voeding en beweging spelen daarbij een cruciale rol. De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) heeft daarom een speciaal behandelplan opgesteld voor de behandeling bij covid-19 na ontslag uit het ziekenhuis.

Atypische klachten

Veel patiënten die worden ontslagen uit het ziekenhuis kampen, naast een slechte voedingstoestand en longklachten, met atypische klachten zoals misselijkheid, braken, diarree, hevige buikpijn en reuk- en smaakverlies. Deze klachten verstoren de voedselinname en hebben een negatieve invloed op de voedingsstoffenbalans.

Daarnaast heeft een relatief hoog percentage van de patiënten die behandeld zijn op de IC te kampen overgewicht. Het gaat hierbij om een specifieke vorm van overgewicht sarcopene obesitas, waarbij mensen een relatief lage spiermassa hebben in combinatie met een hoge vetmassa. Op de IC verliezen deze patiënten zo’n 0,5 tot 1 kg spiermassa per dag. Het gevolg is een ontregeld lichaam en een flink verstoorde voedingstoestand.

Speciale leidraad

Voor een voorspoedig herstel van deze patiënten is het cruciaal om bij het begin van het revalidatieproces een diëtist onderdeel te laten zijn van het team dat deze voormalig patiënten begeleid. De NVD heeft een speciale leidraad voor de eerste lijn opgesteld. Zo kunnen diëtisten voor elke patiënt een gepersonaliseerd dieetbehandelplan opstellen.