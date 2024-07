Bij Treant opereert de KNO-arts met hulp van navigatie

Dat laten de ziekenhuizen in Drenthe weten.

Chronische klachten

Patiënten met chronische klachten aan hun neusbijholtes worden bij Treant sinds dit voorjaar geopereerd met behulp van navigatie. “Een vooraf gemaakt CT-scan koppelen we aan het hoofd van de patiënt tijdens de operatie” zegt KNO-arts Minke van den Berge van Treant. “We kunnen dan precies zien of er nog iets weggehaald kan worden of dat we op de grens zitten. We kunnen hiermee beter positie bepalen en preciezer opereren. Dit voorkomt voor veel patiënten een onnodige extra operatie, omdat niet genoeg is weggehaald. Ook verkleinen we hiermee de kans op complicaties.”

Refaja Stadskanaal

Patiënten hoeven met de invoering van deze operatietechniek geen verwijzing meer te krijgen naar een ander ziekenhuis. Zo’n tien tot vijftien patiënten per maand worden bij Treant op deze manier geholpen. Dat gebeurt op het operatiekamercomplex van ziekenhuislocatie Refaja in Stadskanaal. Patiënten die hiervoor in aanmerking komen hebben chronische neusbijholteklachten. Vaak gaat het om mensen die al eerder zijn geopereerd, maar waarbij de klachten weer terugkomen en waarbij opnieuw een operatie-indicatie is gesteld.