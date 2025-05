Endometriosekliniek ontvangt topklinische erkenning

De Nederlandse Endometriose Kliniek is onderdeel van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. De kliniek biedt hoogcomplexe zorg aan vrouwen met de endometriose. De chronische baarmoederaandoening treft naar schatting één op de tien vrouwen in de vruchtbare leeftijd.

Multidisciplinaire aanpak

De kliniek biedt vrouwen met ernstige endometriose een integrale en persoonlijke behandeling. “Vanuit een multidisciplinair team wordt gewerkt aan een behandelplan dat niet alleen de medische klachten aanpakt, maar ook aandacht heeft voor voeding, psychisch welzijn en pijnbestrijding”, meldt het Reinier de Graaf ziekenhuis. “Alles met als doel de kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren.”

Met de STZ-erkenning wordt de kliniek opgenomen in het topklinisch zorgregister van de STZ. Dit online register biedt patiënten, verwijzers, zorgverzekeraars en andere partijen inzicht in waar zij terecht kunnen voor hooggespecialiseerde en complexe zorg in Nederland.