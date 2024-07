Meer vrouwen naar de specialist met endometrioseklachten

Uit een rondgang van de NOS blijkt dat zestien ziekenhuizen een toename in het aantal doorverwijzingen zien. Er lijkt daarmee verandering te komen in de snelheid waarmee de ziekte kan worden aangepakt.

Aandacht

De gemiddelde duur tussen het ontstaan van de symptomen en de diagnose ligt gemiddeld op zeven jaar. “Dus die snelheid naar een eerdere diagnose is hard nodig”, zegt gynaecoloog Huib van Vliet van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven tegen de NOS.

Voor de ziekte was lange tijd weinig aandacht. De klachten werden al snel aangezien voor reguliere menstruatiepijnen. De laatste landelijke cijfers over diagnosetermijnen komen uit 2016. Gynaecologen doen momenteel onderzoek of de tijd om endometriose vast te stellen omlaag is gegaan.

Bewustwording

Gynaecologen zijn in samenwerking met de Endometriose Stichting bezig om meer bewustwording te creëren rondom de aandoening. Een app die vrouwen vraagt naar hun klachten, pijn en deelname aan dagelijkse activiteiten moet betrokkenen meer zicht geven op de symptomen en impact van de ziekte.

Huisarts

Hoogleraar endometriose en gynaecoloog Velja Mijatovic van het Amsterdam UMC ziet dat huisartsen meer jonge vrouwen tussen de 18 en 24 jaar met klachten die bij endometriose passen doorverwijzen. “Het zou kunnen betekenen dat de huisarts zich meer bewust is van het belang om vrouwen met klachten sneller door te sturen.” Mijatovic denkt ook dat de toegenomen aandacht voor endometriose daarbij een rol speelt. Hij vermoedt dat jonge vrouwen zich daardoor bewuster zijn geworden van de ziekte.

Podcast

Een op de tien vrouwen heeft endometriose. Het is een aandoening waarbij weefsel dat op baarmoederslijmvlies lijkt buiten de baarmoeder groeit. Tijdens en rondom de menstruatie kan dat leiden tot buikklachten, bekkenpijn en pijn tijdens seks. In de podcast ‘Voorzorg’ vertellen bestuursvoorzitter Carina Hilders en gynaecoloog Noor Paridaans van het Reinier de Graaf ziekenhuis over het belang van passende zorg aan vrouwen met endometriose.