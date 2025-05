Vooral in Noord-Nederland veel ziekenhuisopnames

Vooral in Noord-Nederland worden, gecorrigeerd voor leeftijd, relatief veel patiënten opgenomen in het ziekenhuis in verhouding tot het aantal inwoners. Onder meer het oosten van Drenthe en Groningen vallen op, blijkt uit gegevens van Kompas in Zorg en BS Health Consultancy.

Ook in een deel van Salland en Twente, delen van Midden- en Noord-Limburg en het zuiden van Zuid-Holland worden relatief veel patiënten opgenomen in het ziekenhuis.

Gecorrigeerde cijfers

Kompas in Zorg en BS Health Consultancy keken naar het aantal ziekenhuisopnames per 10.000 inwoners. De namen alle diagnoses mee die die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) registreert. De cijfers zijn gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw per geslacht naar regio zodat een vergelijkbaarder regionaal beeld ontstaat.

De verschillen kunnen best groot zijn. Zo worden in Emmen meer dan 1.915 ziekenhuisopnames gedaan per 10.000 inwoners. In Staphorst en Amsterdam ligt dit cijfer tussen de 1.260 en 1.423.

Dagopnames

Om de zorguitgaven te beheersen wordt efficiëntere zorg met relatief meer dagopnamen in plaats van klinische opnamen gestimuleerd. Het percentage dagopnames ten opzichte van het totaal aantal opnames is relatief hoog in het Zuidwesten van Friesland, Noord-Flevoland en opnieuw ook delen van Midden- en Noord-Limburg. In Almere en Twente is het juist relatief lager.

Als gekeken wordt naar specifieke aandoeningen is het aandeel dagopnamen in 2023 ten opzichte van 2022 toegenomen onder andere voor de aandoeningen angina pectoris (9 procent), kwaadaardige nieuwvorming van urineblaas (9 procent) en fractuur onderbeen, inclusief enkel (10 procent).

In de landkaarten is zichtbaar dat onder andere in de regio Delft voor angina pectoris relatief veel dagopnamen zijn in combinatie met een beperkt totaal aantal opnamen. Ditzelfde geldt voor kwaadaardige nieuwvorming van urineblaas in de regio Zeeuws-Vlaanderen. In de regio’s Noord Oost Noord-Holland en Zuid-Limburg ligt het aandeel dagopnamen voor fractuur onderbeen (inclusief enkel) relatief hoger.