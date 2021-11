Bijna 400 militairen gaan coronatests uitvoeren voor GGD’en

Interessant voor u

Eind deze week liggen er minimaal 3000 coronapatiënten in de ziekenhuizen: het hoogste aantal in deze pandemie. Dat verwacht Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van Erasmus MC en voorzitter van het LCPS en LNAZ.

Komt een vrouw bij de dokter, 1981

Zo’n 40 jaar geleden was de huisarts diegene die de patiënt precies vertelde wat er aan de hand was en hoe er het best gehandeld kon worden. De dokter was goed geïnformeerd want hij kende in veel gevallen de omstandigheden waarin je leefde en aan aantal van jouw familieleden. Op basis daarvan en de antwoorden die je gaf op zijn gerichte vragen, bepaalde hij hoe hij je er weer boven zou helpen.