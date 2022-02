Bijna 78.000 nieuwe coronagevallen, achterstand loopt op

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 77.648 positieve coronatests geregistreerd. In werkelijkheid zijn meer besmettingen vastgesteld, want de achterstand is in de afgelopen dag verder opgelopen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen zeven dagen 539.313 meldingen van positieve tests, maar de grote achterstand betekent dat er waarschijnlijk meer dan 600.000 positieve tests waren. Gemiddeld komt het neer op 77.045 nieuwe gevallen per dag.

Registratieproblemen

Voor de zesde dag op rij stijgt het aantal positieve coronatests dat nog niet is geregistreerd. De achterstand bedraagt inmiddels 191.000 gevallen, het hoogste aantal ooit. Dit zijn besmettingen die al wel bevestigd zijn, maar die nog niet konden worden doorgevoerd in de computersystemen.

De registratieproblemen begonnen zo’n drie weken geleden. Als een laboratorium na een test vaststelt dat iemand het coronavirus onder de leden heeft, gaat die uitslag via de GGD’en naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Die doorstroom stokt doordat er meer positieve tests zijn dan de systemen kunnen verwerken. Doordat de laboratoria uitslagen wel goed kunnen invoeren, weten de GGD’en en het RIVM hoeveel mensen positief zijn getest en hoe groot de achterstand is.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen blijft ongeveer op hetzelfde niveau schommelen. In de afgelopen dag kreeg het RIVM vier meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is overleden door de infectie.

In de afgelopen week zijn 65 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld zo’n 9 per dag. (ANP)