Bijna kwart ziekenhuizen in problemen bij hevige regen

Van de 77 Nederlandse ziekenhuizen die acute zorg verlenen, komen er zeker 17 in de problemen als er een korte, heftige regenbui valt. Bijvoorbeeld doordat ambulances en patiënten het ziekenhuis niet meer kunnen bereiken vanwege plassen op de weg, of doordat de Spoedeisende Hulp overstroomt of onbereikbaar wordt.

Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met NU.nl, de Gelderlander, de Stentor en De Groene Amsterdammer.

Wateroverlast

Verschillende ziekenhuizen hebben de afgelopen jaren al wateroverlast gehad door zware buien. De afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem moest dit jaar zelfs al twee keer na zware neerslag dicht voor patiënten. Kort nadat Investico vanwege het hoge overstromingsrisico contact met het ziekenhuis had opgenomen, stroomde het water in juli daadwerkelijk naar binnen. En veel meer ziekenhuizen kunnen te maken krijgen met deze problemen, schrijft NU.nl.

Onbereikbaar

Naast het Slingeland Ziekenhuis zijn nog zes ziekenhuizen na een zware wolkbreuk onbereikbaar voor ambulances, blijkt uit het onderzoek. Op de toegangswegen van het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn staan bijvoorbeeld zulke plassen dat ambulances er niet meer doorheen kunnen. Bij nog twee andere ziekenhuizen kunnen de ambulances misschien nog wel door de plassen heen, maar personenauto’s niet.

Ten slotte zijn er nog eens acht ziekenhuizen waarbij de spoedpost geblokkeerd raakt of onbereikbaar wordt. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam-Oost en het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.

Model

Voor het onderzoek is een gedetailleerd model van onderzoeksbureau Deltares gebruikt. Dat model houdt rekening met onder meer hoogteverschillen en afvoer van regenwater via de riolering. Het model bootst na wat er gebeurt als er in twee uur tijd 70 millimeter regen valt. Elke plek van Nederland krijgt ongeveer eens in de honderd jaar te maken met zo’n bui.

“Deze analyse geeft een goed eerste beeld van de risico’s”, zegt Nanco Dolman, hydroloog bij Deltares. “Als je hierop ziet dat een ziekenhuis geblokkeerd raakt, is dat zeker een reden voor vragen.”

IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zegt dat ziekenhuizen zelf verantwoordelijk zijn voor hoe zij moeten omgaan met neerslagrisico’s. “Als we signalen krijgen dat dit niet lukt, acteren we daarop. Dergelijke signalen hebben wij niet”, laat een IGJ-woordvoerder weten.

In 2015 liet de inspectie zelf nog een rapport over waterrisico’s opstellen door onderzoeksbureau TNO. “De meeste bestaande ziekenhuizen zijn niet waterrobuust gebouwd en lopen het risico dat bij ernstige wateroverlast als gevolg van een overstroming of extreme regenval een deel van de vitale functies tijdelijk niet operationeel kan zijn”, is een van de conclusies in dat onderzoek. De IGJ gaat volgens de onderzoekers niet in op vragen over deze conclusies en wat daar in de afgelopen negen jaar mee is gedaan.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) maakte vorige week bekend een onderzoek te openen naar de risico’s van wateroverlast door extreme regen. In de aankondiging noemde de raad specifiek het risico op overstromingen bij afdelingen spoedeisende hulp.