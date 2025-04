Koningsdag drukste dag voor de SEH

In ziekenhuizen in steden zoals Arnhem, Den Haag en Utrecht wordt vandaag en morgen extra personeel achter de hand gehouden. In en rond Utrecht beginnen de drankfestijnen al in de avond vóór Koningsdag, zegt SEH-arts David Baden van het Diakonessenhuis in Utrecht in het AD. “De vrijmarkt begint om 18.00 uur en veel mensen feesten de hele nacht door.”

Druk

De gevolgen zien Baden en zijn collega’s. “Koningsdag is voor ons een van de drukste momenten in het jaar.” Mensen komen ten val door overmatig drankgebruik of door drugs, met botbreuken of hoofdletsel tot gevolg. Anderen worden bewusteloos op straat aangetroffen en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.