Binnen enkele dagen zekerheid over zorgpremie

Salland noemt zich eens van de oudste zorgverzekeraars van het land en heeft klanten in de regio Midden-IJssel. Hoeveel mensen bij deze organisatie zijn verzekerd wil ze niet zeggen, wel dat ze zelf vindt dat de stijging van 11 euro meevalt.

In de Miljoenennota zei de regering een stijging te verwachten van de premie voor de basisverzekering met “ongeveer” 12 euro naar gemiddeld 149 euro per maand. In 2024 wordt de zorgtoeslag maximaal 127 euro per maand. Uit onder meer recent onderzoek blijkt dat veel Nederlanders zich zorgen maken om de kosten van de zorgverzekering.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zegt donderdag in de Monitor Zorgverzekeringsmarkt 2023 “nog steeds een grote focus op de prijs” te zien bij verzekerden en verzekeraars. Ze wijst op een tweedeling tussen polissen voor gezonde verzekerden met gemiddeld lage zorgkosten en polissen voor ongezonde verzekerden met hoge zorgkosten.

DSW was in september zoals gebruikelijk de eerste met het nieuwe bedrag. In 2024 bedraagt de premie van de basisverzekering voor DSW-verzekerden 149 euro per maand, 11,50 euro meer dan nu.

De verzekeraars moeten hun klanten uiterlijk zondag hebben laten weten wat ze volgend jaar moeten betalen als ze hun verzekering willen voortzetten. Omdat nog steeds mensen per post worden ingelicht, zal dat voor hen op uiterlijk zaterdag neerkomen. (ANP)