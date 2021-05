BioNTech gaat coronavaccins maken in Singapore

Farmaceut BioNTech, een van de coronavaccinproducenten, wil ook in Singapore vaccins gaan maken. De nieuwe productiefaciliteit is in 2023 waarschijnlijk operationeel. Het gaat om honderden miljoenen doses per jaar. BioNTech wil hiermee ook capaciteit creëren om snel te kunnen inspelen op mogelijke nieuwe virusuitbraken, meldt zakenkrant The Wall Street Journal.