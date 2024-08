Bloedprikrobot mag de zorgmarkt op

De bloedprikrobot maakt gebruik van beeldvormingstechnologie en robotica om nauwkeurige, autonome bloedafnames uit te voeren. Het zou in onder meer laboratoria en ziekenhuizen het personeel kunnen ontlasten. In Nederland heeft OLVG Lab al aangekondigd de robot in te zetten.

Bestellingen

“Onze innovatie introduceert een geheel nieuw type medisch apparaat dat Europese ziekenhuizen in staat stelt om autonoom invasieve medische procedures uit te voeren”, zegt CEO en mede-oprichter Toon Overbeeke van Vitestro. Het bedrijf zegt al diverse bestellingen van Europese ziekenhuizen en klinische laboratoria binnen te hebben.