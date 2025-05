UMC Utrecht haalt Digizorg naar nieuwe regio

“Onze collega’s in de Rotterdamse regio hebben met Digizorg een enorme stap gezet in de digitale toegankelijkheid van de zorg voor al hun inwoners”, zegt Remco van Lunteren, lid van de raad van bestuur van UMC Utrecht. “Met het aangaan van deze samenwerking willen we dat gebruikersgemak introduceren bij de inwoners van Midden-Nederland.”

Digitale voordeur

Het idee achter Digizorg is om patiënten in een centrale omgeving – een digitale voordeur – al hun zorgzaken kunnen regelen. Ze kunnen er afspraken maken, medische gegevens inzien en communiceren met hun zorgverleners. Dat moet de drempel voor zorg verlagen, het gebruikersgemak verhogen en bijdragen aan meer gepersonaliseerde en efficiënte behandeling.

Zorgverleners ondersteunen

Digizorg moet ook de zorgverleners ten goede komen en zorgen voor minder administratieve lasten en gestroomlijnde werkprocessen. Daarnaast moet het multidisciplinaire samenwerking en gegevensuitwisseling tussen specialisten verbeteren.

‘Fantastisch’

Digizorg is opgezet in de regio Rijnmond, met Erasmus MC als karrentrekker. “Het is fantastisch dat het UMC Utrecht ook gaat participeren in Digizorg”, vindt Dirk Schraven, bestuurder bij Erasmus MC. “Ik weet zeker dat ze met hun expertise een grote bijdrage kunnen leveren aan het verder verbeteren van het product voor patiënt en zorgverlener.”