Ziekenhuizen beschermen inkomsten door app voor darmpatiënten te negeren

Coaching op afstand via een app voor patiënten met een chronische darmziekte komt niet van de grond omdat ziekenhuizen hun inkomen beschermen. Dat terwijl de methode van UMCG, MUMC+ en Gelre ziekenhuizen bewezen effectief is en jaarlijks tientallen miljoenen kan besparen, blijkt uit een nieuwe analyse.

Coaching op afstand zorgt ervoor dat patiënten digitaal gemonitord en gecoacht worden via een app. De aanpak is ontwikkeld door UMCG, MUMC+ en Gelre ziekenhuizen, die de werkwijze ook inzetten. Het idee is dat patiënten alleen naar het ziekenhuis komen als dat medisch noodzakelijk is. Dat voorkomt onnodige ziekenhuisritten, vermindert het ziekteverzuim en levert meer kwaliteit van leven op.

Miljoenen besparen

Daar komt nog bij dat de werkwijze tientallen miljoenen euro’s aan zorggeld kan besparen, blijkt uit een onafhankelijke Social Return on Investment-analyse, uitgevoerd door onderzoeksbureau VitaValley. Een investering van 35 miljoen euro levert naar verwachting 120 miljoen euro aan maatschappelijke waarde op. De analyse gaat daarbij uit van een landelijke uitrol. Dat die uitrol stagneert, heeft volgens de analyse een eenvoudige reden. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars kopen deze vorm van zorg niet in omdat de financiële opbrengst niet direct bij hen terechtkomt, maar bij de patiënt.

‘Onbegrijpelijk’

“Het is onbegrijpelijk dat de MDL-zorg de langste wachtlijsten kent en toch deze coaching op afstand landelijk niet van de grond komt”, zegt Mariël Croon, directeur van het MDL Fonds. “Terwijl de meerwaarde voor de patiënt allang is aangetoond.” Marieke Pierik, hoogleraar MDL bij Maastricht UMC+, sluit zich daarbij aan. “De resultaten laten onomstotelijk zien dat deze innovatie de zorg toekomstbestendig maakt. “Maar de opbrengst landt vooral bij de patiënt, waardoor ziekenhuizen en verzekeraars niet gemotiveerd zijn om deze innovatie door te voeren.” Ze spreekt van een systeemfout. “We hebben nu echt leiderschap nodig om deze bureaucratische muur te doorbreken.”

‘Niet uit te leggen’

Ruim honderdduizend patiënten zouden er baat bij kunnen hebben. Volgens Gerard Dijkstra, MDL-arts bij UMCG Groningen, is het “medisch gezien simpelweg niet uit te leggen” dat niet alle patiënten toegang hebben tot deze vorm van zorg. Het ontlast de spreekkamers en biedt patiënten zorg op maat wanneer zij dat nodig hebben.”