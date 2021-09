Bonden waarschuwen voor snelle actiedag bij alle umc’s tegelijk

Merlijn wil een landelijke actiedag met zondagsdiensten, zonder dat de spoedzorg daarbij in gevaar komt: “We willen een zo breed mogelijke, zo verantwoord mogelijke en een zo snel mogelijke actie.” Bij de vorige acties – twee jaar geleden bij de algemene ziekenhuizen – hielden de bonden een reeks estafettestakingen.

Umc’s beste

“We krijgen zoveel signalen van leden dat ze de ontwijkende en afhoudende taal van de NFU zat zijn”, zegt Merlijn: “Ze voelen zich gewoon genaaid door hun bestuurders.” Wat meespeelt bij het besluit is een recente analyse van adviesbureau EY over de financiële situatie in de zorgsector. Die laat zien dat de umc’s er financieel het beste voorstaan.

Geen geld oppotten

Merlijn: “Al die umc’s draaien financieel goed. Ze hebben een solvabiliteit van meer dan 30 procent. Dan is het bizar om op de nullijn te gaan zitten. De umc’s moeten zich niet verschuilen achter Den Haag, totdat een nieuw kabinet een besluit neemt”, zegt Merlijn: “Dat hoeft niet, want ze kunnen de loonsverhoging zelf betalen! Nu zitten ze geld op te potten, in plaats van dat ze zeggen: we geven onze medewerkers een goede loonsverhoging, omdat ze hard nodig zijn.”

Minimaal 75 euro

De bonden eisen voor een nieuwe cao een loonsverhoging van 3 procent, met een minimum van 75 euro bruto per maand. De umc’s bieden 0 procent. De vakbonden hebben de NFU vorige maand een ultimatum gesteld, dat in de nacht van aanstaande zondag op maandag om 0.00 uur afloopt.