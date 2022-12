Brabantse vvt luidt noodklok vanwege ‘onverantwoord’ hoog aantal zzp’ers

© Chinnapong / stock.adobe.com

De regio heeft te maken met een grote arbeidsmarktproblematiek. Er zijn ruim 10.000 vacatures in Midden- en West-Brabant en daar komt bij dat in de komende jaren zo’n 30 procent van de medewerkers naar verwachting met pensioen gaat. Chantal Beks, bestuurder bij De Wever, ziet dan zelfstandigen en detacheerders inspelen op deze tekorten.

Vicieuze cirkel

“Wat we nu zien is dat steeds meer vaste medewerkers kiezen voor het zzp-schap en dat de zzp’ers die zich aanbieden steeds hogere uurtarieven vragen”, vertelt Beks. “En dat gaat in forse aantallen.” Er ontstaat een vicieuze cirkel, legt zij uit. Door de hogere uitgaven aan zzp’ers blijft er minder over voor vaste medewerkers, waardoor voor hen het zzp-schap aantrekkelijker wordt.

Doordat compensatie voor de hogere zzp-tarieven uitblijft voor de zorginstellingen kijken zij tegen verliezen aan in combinatie met andere prijsstijgingen. “Dat komt doordat de OVA-percentage is gebaseerd op de cao van de vaste medewerkers”, legt Beks uit. “Zzp’ers kunnen veel makkelijker inspelen op de schaarste.”

Koppelen zzp-tarieven

Van Den Haag zou zij het liefste extra geld zien om de lonen te verhogen. Maar het kabinet lijkt vastbesloten te zijn om de lonen niet te verhogen. Daarom denken de instellingen bijvoorbeeld aan het matigen van de zzp-tarieven door ze te koppelen aan de cao-lonen binnen de vvt. Ook willen ze afspraken over ANW-diensten. Beks spreekt van een moreel appel op zzp’ers om na te denken over de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Maar heeft die zzp’er dan die verantwoordelijkheid? “Iedereen heeft die maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

“Wij geven dit signaal af als hart onder de riem voor de vaste medewerkers”, benadrukt Beks. “Wij zien dat zij heel veel last hebben van dit fenomeen en daardoor twijfelen of ze nog wel in vaste dienst willen blijven. Wij zouden zo graag willen dat het vaste dienstverband weer aantrekkelijker wordt zodat de zzp’er weer besluit om in vaste dienst te komen.”

Cao aanpassen

Samen met vakbonden wordt daarom ook gekeken naar het tussentijds aanpassen van de vvt-cao. “Maar op het moment dat wij de cao willen aanvullen en daar wordt door de verzekeraars en de zorgkantoren niet een hoger tarief tegenover gezet, dan zeggen veel van onze leden dat ze het niet kunnen financieren.”

Stoppen met inhuur

Libertas Leiden besloot onlangs te stoppen met de inhuur van zelfstandigen. “Als we dit niet op een andere manier kunnen doorbreken dan wordt dat de knop waar we aan gaan draaien”, vertelt Beks. “Dan gaat het ten koste van de wachtlijsten en de zorg.”