Branche: rapport over pleegmeisje raakt jeugdzorg in het hart

De conclusie van inspecties dat jeugdzorgorganisaties het zwaar mishandelde pleegmeisje in Vlaardingen aan haar lot overlieten, raakt de hele sector diep in het hart. Dat zegt branchevereniging Jeugdzorg Nederland.

“Het is zeer verdrietig te constateren dat het meisje niet de bescherming en veiligheid heeft gekregen die zij nodig had. Veiligheid is juist wat jeugdzorg in de eerste plaats moet bieden”, zegt voorzitter Ronnie van Diemen.

Rapport

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) hebben donderdag een rapport over de zorg voor het pleegmeisje naar buiten gebracht. Het kind werd vorig jaar naar een ziekenhuis gebracht met ernstig en blijvend letsel. Ze zou door haar pleegouders zijn mishandeld. Jeugdzorg had haar bij hen ondergebracht nadat haar biologische moeder de voogdij was kwijtgeraakt. Het meisje vroeg meerdere keren om hulp, maar daar gebeurde niets mee.

Protocollen

Volgens Jeugdzorg Nederland zijn er geen signalen dat er iets mis is met “kwaliteitskaders, protocollen en meldcodes” waarmee hulpverleners werken. De koepel wil wel leren van de conclusies van de inspecties.

Landelijk Netwerk Veilig Thuis noemt het “intens verdrietig dat dit kwetsbare pleegmeisje niet de veiligheid en bescherming heeft gekregen die zij zo hard nodig had, terwijl er zoveel partijen bij haar situatie betrokken waren”. Veilig Thuis omarmt de conclusies uit het rapport van de inspecties en belooft zich in te zetten om te zorgen dat de lessen uit het rapport “bijdragen aan verbeteringen in alle regio’s”.

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen wil het rapport eerst “zorgvuldig lezen” en komt “begin volgende week” met een reactie. De vereniging, die pleeggezinnen ondersteunt, zegt mee te leven met het slachtoffer en haar familie. (ANP)