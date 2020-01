Brancheorganisatie: wij waarschuwden al voor financiële problemen kraamzorg

Woensdag werd bekend dat de zorgverzekeraars Menzis, CZ, VGZ en Zilveren Kruis het noodlijdende Zorg in Nederland financieel te hulp schieten. Ze hebben een voorschot gegeven zodat de salarissen van 1200 medewerkers kunnen worden betaald en de zorg voortgezet.

Mismanagement

Volgens interim-bestuurder Paul Hulst kwam Zorg in Nederland – dat onder meer opereert onder de merken ZINKraamzorg en De Kraamvogel – in de problemen door mismanagement van de vorige eigenaar en bestuurder. Volgens Bo Geboortezorg is er in de sector echter meer aan de hand.

Te lage tarieven

“Oorzaak van deze nijpende financiële situatie zijn de te lage tarieven die gelden en geboden worden voor kraamzorg. Tot nu toe hebben zowel VWS, ZN en de individuele verzekeraars geen aanleiding gezien om met de aangereikte oplossingen het voortbestaan van de sector zeker te stellen”, stelt de brancheorganisatie.

In december 2019 heeft Bo de Tweede Kamer opgeroepen om de sector kraamzorg te steunen en vragen te stellen aan minister Bruins over de financiële situatie. “Medio februari zal de minister zich opnieuw moeten verantwoorden in de Tweede Kamer hierover. Bo Geboortezorg hoopt op een doorbraak, maar heeft hier een hard hoofd in. Ziet de minister de ernst van de zaak en kiest hij er nu wel voor om daadwerkelijk te zorgen voor de broodnodige doorbraak? Wordt het tij gekeerd?”

Ongepast

De vier grote zorgverzekeraars zijn verrast door het persbericht van de brancheorganisatie voor kraamzorg. “Op dit moment is een grote kraamzorgorganisatie in financiële problemen. De bestuurder heeft echter in de media duidelijk aangegeven dat dit veroorzaakt is door beleid van de vroegere leiding. Een persbericht van de brancheorganisatie over tarieven – waar de Nederlandse Zorgautoriteit op dit moment onderzoek naar doet – vinden we dan ongepast. CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis hebben gezorgd voor een voorschot om te zorgen dat de kraamzorgorganisatie haar medewerkers het salaris van januari kan betalen. Samen met de kraamzorgorganisatie kijken de zorgverzekeraars nu verder gekeken naar de mogelijke oplossingen voor de langere termijn”, zo laten de zorgverzekeraars in gezamenlijke verklaring weten.