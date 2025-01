Branchevereniging van zorg-ict-organisaties benoemt nieuw bestuurslid

De Vereniging van organisaties voor ICT in de zorg (OIZ) heeft Peter Zwambach tot bestuurslid benoemd.

Zwambach is de opvolger van Monique Bosboom, die onlangs aan de slag ging als CIO van Gelre ziekenhuizen.

Peter Zwambach

Zwambach is werkzaam bij RAM-Infotechnology en heeft meer dan twintig jaar ervaring in de zorg en ict. Als bestuurslid van OIZ wil hij een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van ict in de zorg.

“Ict biedt de mogelijkheid om in lijn van het beleid van de rijksoverheid de zorg slimmer en productiever te laten werken met minder administratieve werklast. Als mantelzorger maak ik de zorg van dichtbij mee en ik ben ervan overtuigd dat ict de zorg kan helpen om stappen vooruit te maken en dat wij als brancheorganisatie de kennis en kunde hebben om onze zorgklanten en hun medewerkers om hierin gezamenlijk met de politiek de juiste stappen vooruit te zetten.”

Het Bestuur van OIZ bestaat naast Zwambach nu uit Eddy van de Werken (voorzitter), Peter Brinkerink, Yvonne Hoogendoorn en Wijnand Weerdenburg.