Schraven nieuwe bestuurder Dutch Hospital Data

Dirk Schraven is bestuurslid geworden van de stichting Dutch Hospital Data (DHD). Hij neemt plaats in het bestuur namens de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Schraven is lid van de raad van bestuur van het Erasmus MC.

Naast de toetreding van Schraven, is Lodewijk de Beukelaar benoemd tot voorzitter van het bestuur. Hij volgt Ate van der Zee op, die na twee termijnen aftreedt. De Beukelaar is voorzitter van de raad van bestuur van het Groene Hart Ziekenhuis. Daarnaast was hij de afgelopen vier jaar namens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) actief in het DHD-bestuur als penningmeester. Josefien Kursten, bestuurslid van DHD en lid van de raad van bestuur van het UMC Utrecht, neemt de rol van penningmeester op zich.

Standaardiseren

DHD ondersteunt zorginstellingen bij het gestandaardiseerd vastleggen van data in het epd en hergebruiken van de data. DHD is in 2008 opgericht door de NVZ en de NFU. Vertegenwoordigers van beide brancheorganisaties en de Federatie Medisch Specialisten vormen samen het zeskoppige bestuur van DHD.