Bestuurder Ed Rutters van Instituut Verbeeten kondigt vertrek aan

“Met heel veel plezier werk ik binnen Instituut Verbeeten, een professionele en warme organisatie waarin betrokken collega’s zich elke dag inzetten voor uitstekende en patiëntvriendelijke zorg voor oncologische patiënten en hun naasten”, aldus Rutters. “Ik heb lang nagedacht over het juiste moment om met pensioen te gaan, omdat ik me zo verbonden voel met Instituut Verbeeten.”

Strategisch programma

“In november 2025 hoop ik 65 jaar te worden. Ik heb dan 40 jaar met hart en ziel gewerkt in en voor de zorg, waarvan de laatste 18 jaar in bestuurlijke functies. Na bijna zeven jaar gewerkt te hebben bij Instituut Verbeeten is het voor mij een mooi moment om afscheid te nemen. Ik ben al lange tijd actief in het intern toezicht en wil de komende jaren mijn ervaring delen.”

“Wij hebben alle respect voor het besluit van Ed” , aldus rvt-voorzitter Luc Demoulin. “Met het vertrek van Ed gaan we een ervaren bestuurder missen. Hij trad aan bij Instituut Verbeeten op 1 maart 2019 met de opdracht de organisatie in een snel veranderend zorglandschap klaar te stomen voor de toekomst. Met het strategisch programma ‘Een waardevol Verbeeten’ is de koers en richting gekozen die Instituut Verbeeten de komende jaren gaat vervolgen.”

De raad van toezicht zoekt naar een opvolger. Bureau Suur ten Oever is ingezet om een breed scala aan kandidaten te bereiken.