Brand in verpleeghuis Ede, bewoners geëvacueerd

Bij verpleeghuis Het Maanderzand in Ede heeft in de nacht van maandag op dinsdag een grote brand gewoed. Zeker vijftien bewoners zijn ‘s nacht geëvacueerd. Dat meldt Omroep Gelderland.

De brand brak rond 01.00 uur uit in een technische ruimte van verpleeghuis Het Maanderzand in Ede. De rook verspreidde zich daarna snel door het complex, dat bestaat uit drie woonlagen.

Bewoners verpleeghuis geëvacueerd

Personeel, politieagenten, brandweerlieden en omwonenden waren daarna druk bezig zeker vijftien bedlegerige bewoners met bed en al naar de aula van een tweede, nabijgelegen vestiging te brengen. Geen van de bewoners raakte gewond bij de brand. Een aantal zorgmedewerkers is wel nagekeken, omdat zij rook hadden ingeademd. Of de bewoners van het verpleeghuis op korte termijn terug kunnen naar hun kamers, is nog niet duidelijk.