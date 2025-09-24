Brandwondencentra gaan samenwerken met noodziekenhuis

De drie brandwondencentra in Nederland gaan nauwer samenwerken met het Calamiteitenhospitaal in Utrecht. Zo gaan ze elk jaar oefenen op grote en ernstige ongelukken, want de kans daarop “neemt toe vanwege de huidige internationale spanningen”, laten ze weten.

De brandwondencentra zijn in Groningen, Beverwijk en Rotterdam. In een verklaring zegt traumachirurg Kees van der Vlies van het centrum in Rotterdam: “Door de stijging van de kans op meerdere en grote ongevallen op hetzelfde moment, bereiden we ons voor om grote aantallen slachtoffers op te vangen en te verwijzen.”

Volendam

De samenwerking tussen de centra begon na de cafébrand in Volendam in de nieuwjaarsnacht van 2000 naar 2001. “Nu de spanning in de wereld verandert, breiden we onze samenwerking uit. We moeten namelijk klaar staan voor een mogelijk (op)volgend incident”, stelt Van der Vlies. (ANP)