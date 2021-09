Bravis tekent de Green Deal Duurzame zorg

Bianka Mennema, voorzitter van de raad van bestuur, heeft namens het Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom haar handtekening gezet onder de Green Deal Duurzame zorg. Hiermee belooft het ziekenhuis een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de zorgsector.

Recyclegraad

Bravis heeft duurzame nieuwbouwplannen in Roosendaal. Ook in de huidige gebouwen werkt het ziekenhuis aan verduurzaming, bijvoorbeeld door haar afval te verminderen, de recyclegraad te vergroten en kritisch te kijken naar haar eigen vervoer. Het ziekenhuis wil in de toekomst meer consulten op afstand geven. En verving al de narcosegassen om broeikuitstoot te verminderen.

Pijlers Green Deal

Met deze en andere acties voldoet Bravis aan de vier pijlers van de Green Deal: het terugdringen van CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen, minder medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving. De Green Deal is een initiatief van het RIVM en het Milieuplatform Zorgsector.