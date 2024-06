Bredase zorg en welzijn starten leefstijlloket

Bredase huisartsen en specialisten van Amphia zien een stijging in het aantal inwoners met leefstijl gerelateerde aandoeningen. Daarom zochten zij een plek die patiënten op weg helpt met hun leefstijl.

Pilot

Op initiatief van Amphia, Breda Actief, Het Huisartsenteam, Huisartsen Zorggroep Breda en Zorg voor elkaar Breda is het Leefstijlloket in het leven geroepen. Bij het loket wordt de leefstijl in kaart gebracht. Wanneer duidelijk is op welk gebied verandering gewenst is, wordt doorverwezen naar de juiste hulp of plek. “Door in te zetten op een gezonde leefstijl hebben mensen vaak minder zorg nodig wat effect heeft op de druk in de zorg”, aldus de coalitie. Naast gezondheid, zoals meer bewegen, stoppen met roken of alcoholmisbruik wordt er ook gekeken naar onder meer het sociale netwerk en welzijn.

Het loket heeft locaties in Amphia en in Breda Zuidoost en is tot en met eind juni 2024 een pilot. De voorbereiding van de pilot is gesubsidieerd vanuit het Bredaas Leefstijlakkoord. De pilot zelf wordt gefinancierd vanuit eigen middelen van deelnemende partners. Wanneer de pilot een succes is, wordt structurele borging onderzocht.