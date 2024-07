Brede zorgcoalitie roept politiek op om werk te maken van vaccinatiegraad

In een brief aan de vaste commissie VWS spreekt de coalitie Vaccinatiegraad Beneden Peil – bestaande uit zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, ouderenorganisaties en experts – grote zorgen uit over de dalende vaccinatiegraad. De uitvoer van de plannen van de Gezondheidsraad hierover loopt achter en daarom moet de politiek aan bak, is de boodschap.

Deelname aan de vaccinatieprogramma’s neemt af in Nederland en dat brengt de volksgezondheid ernstig in gevaar, schrijft de coalitie in de brief. Het zorgt er bovendien voor dat de curatieve zorg klem komt te zitten. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) noemde de huidige situatie in een rapport uit 2021 “onacceptabel” en wijst erop dat we internationaal gezien achterop raken.

Politiek: kom met plan

Er is dan ook een nieuw vaccinatiestelsel nodig zeggen de zorgpartijen, die in hun brief de politiek oproepen om actie binnen een half jaar met een plan te komen. Ze doen daartoe een aantal concrete voorstellen op het gebied van het systeem, de communicatie, de toegankelijkheid van vaccinaties en de financiële middelen.

Nieuwe regering

Wat de financiën betreft, halen de samenwerkende organisaties het coalitieakkoord van de nieuwe regering aan. Daarin staat weliswaar iets over “een nieuwe samenhangende aanpak van het beleid inzake vaccinaties”, maar er is geen financiering voor. De nieuwe staatssecretaris Vincent Karremans (VVD) gaat over preventie, maar noemde het onderwerp niet in zijn sollicitatiebrief. In de hoorzitting over zijn nieuwe functie stelde hij dat preventie moeilijk meetbaar is en dat geld niet alles oplost.

Urgentie

“Het is vijf over twaalf, het is geen kleine klus, en we vragen u om dit onderwerp nu urgentie te geven”, sluiten de partijen hun brief af. De brandbrief is ondertekend door KNMG, KNMP, NAPA, V&VN, NVvPO, NVDA, Long Alliantie Nederland, Landelijk Netwerk Inclusieve Zorg, SOA Aids Nederland, Aidsfonds, Longfonds, Stichting voor Afweerstoornissen en ANBO PCOB.