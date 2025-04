Nationale strategie voor vrouwengezondheid bijna af

WOMAN Inc riep op tot een nationale strategie voor vrouwengezondheid. Er is een kennisachterstand over het vrouwenlichaam in de gezondheidszorg en hierdoor krijgen vrouwen niet of pas na lange tijd de zorg die ze nodig hebben.

Nieuw centrum

Agema verwijst in een Kamerbrief naar het initiatief van het Erasmus MC om “The Netherlands Women’s Health Research & Innovation Center” te openen. Het centrum gaat onderzoek doen naar problemen die alleen vrouwen hebben, bijvoorbeeld bij menstruatie, vruchtbaarheid, zwangerschap, menopauze en bepaalde vormen van kanker.

Inhaalslag

De minister ziet het als haar verantwoordelijkheid om partijen te ‘stimuleren’ en ‘aan te spreken’ om in te zetten op het gebied van vrouwspecifieke aandoeningen. Zij vindt dat er een inhaalslag nodig is en wijst op het terugdringen van ziekteverzuim en tegengaan van personeelstekorten.

Emancipatie voltooid

Volgens WOMEN Inc verklaarde toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aart Jan de Geus, in 2003 de emancipatie van vrouwen voltooid. Hij vond het niet nodig dat het kabinet er nog geld voor zou vrijmaken. Als reactie hierop is WOMEN Inc. opgericht.

Basis voor de strategie

Het rapport ‘Maatschappelijke acceptatie van vrouwspecifieke aandoeningen’ van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie vormt de basis voor de nationale strategie. In het rapport staat dat 30 procent van de vrouwen zoveel hinder ervaart van vrouwspecifieke aandoeningen dat het dagelijks functioneren en werk negatief wordt beïnvloed. De kosten gerelateerd aan verzuim zijn ingeschat op enkele miljarden per jaar.

Gordijn van vrouwenkwaaltjes

De indieners van het rapport uiten hun zorgen over ‘het gordijn van vrouwenkwaaltjes’ waar een verborgen realiteit in schuilt: de impact van vrouwspecifieke aandoeningen blijkt veel groter dan voorheen bekend.

D66-minister Pia Dijkstra, de toenmalige minister van Medisch Zorg, zegde bij de ontvangst van het rapport een miljoeneninvestering toe. De Nationale Strategie Vrouwengezondheid moet voor het zomerreces klaar zijn.