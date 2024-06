Podcast: Wat kan de zorg verwachten van de nieuwe bewindslieden op VWS?

Waar de vorige regering met Kuipers en Helder twee ministers uit het zorgveld haalde, treden met Agema, Maeijer en Karremans beroepspolitici aan. Voor Karremans kan dat soms een voordeel zijn, schat adjunct hoofdredacteur Samira Ahli in. “Vanuit zijn achtergrond als wethouder in Rotterdam is hij bekend met de interne werking van de gemeente en daar speelt een groot deel van zijn portefeuille zich af. Daar moet hij proberen dingen in gang te zetten.”

Extreme standpunten

Ook de vraag hoeveel draagvlak PVV’ers Agema en Maeijer hebben, komt aan bod. Zo sprak Agema zich in het verleden uit tegen de invloed van de Islam in de gezondheidszorg. Zorgvisie- en Skipr-redacteur Frits Baltesen schat in dat dit de extreme standpunten van de nieuwe minister en haar partij geen stok in de spaken hoeft te zijn. “Agema is wel een type dat mensen voor zich kan innemen. En wat gaat helpen is dat ze de geldkraan opendraait.”

Discriminatie

“Geld is het probleem niet”, stelt Ahli aan het eind van de podcast. “Personeel is het probleem. Als je mensen wilt behouden voor de zorg, moet je ze goed behandelen. Dan moet je oog hebben voor ieders talent en voorkomen dat ze uitvallen. Vooral door iets belachelijks als discriminatie.”