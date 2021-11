Britten keuren als eersten covid-pil goed

Britten die positief testen op het coronavirus kunnen binnenkort misschien een pil krijgen om de symptomen onder controle te houden en ernstige klachten te voorkomen. Een pil die is ontwikkeld door farmaceut MSD is donderdag goedgekeurd door de Britse toezichthouder voor geneesmiddelen, de MHRA. Het is de eerste goedkeuring voor het middel.

Het middel heet Molnupiravir. De Europese toezichthouder, het EMA in Amsterdam, kijkt mee met de onderzoeken en komt binnenkort mogelijk met een oordeel. Als die waakhond positief is, zou het in Nederland gebruikt kunnen worden. Ook in de Verenigde Staten loopt een aanvraag voor goedkeuring.

Onderzoek

Merck, het moederbedrijf van MSD, heeft de Covid-pil uitgetest op 775 mensen. Zij waren positief getest op het coronavirus, hadden milde klachten en behoorden tot een risicogroep, bijvoorbeeld door overgewicht of leeftijd. De proefpersonen namen vijf dagen lang elke 12 uur een pil. De ene helft kreeg molnupiravir, de andere helft een placebo, een nepmiddel om de uitkomsten te vergelijken. Van de mensen die molnupiravir kregen, belandde ongeveer 7 procent in het ziekenhuis, in de controlegroep moest 14 procent worden opgenomen. In die controlegroep overleden acht mensen aan een coronabesmetting, bij de ontvangers van de pil stierf niemand.

Verkocht

De Verenigde Staten hebben alvast 1,7 miljoen behandelingen besteld en Groot-Brittannië kocht al 480.000 pakketten. (ANP)