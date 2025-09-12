Budgetbekostiging SEH gaat door

Foto: andresr/Getty Images/iStock

Met budgetbekostiging krijgen ziekenhuizen een vaste pot met geld voor de acute zorg. Zo zouden ze meer financiële zekerheid hebben, waardoor financiële problemen geen reden kunnen zijn om de SEH of afdeling voor acute verloskunde te sluiten. Met deze bekostiging blijft deze acute zorg beschikbaar, ook in streekziekenhuizen, ongeacht hoeveel zorg seh’s leveren, is ook het idee.

De budgetbekostiging van de SEH stond in het regeerakkoord van het kabinet Schoof. Voormalig minister van VWS Fleur Agema gaf de Nederlands Zorgautoreit (NZa) opdracht om de mogelijkheden te onderzoeken. De zorgautoriteit bracht hier dit jaar een advies over uit. De NZa stelde dat budgetbekostiging veel voeten in de aarde zou hebben en veel van de betrokkenpartijen zou vergen, zoals aanpassingen in het inkoopbeleid van zorgverzekeraars, de contractering en de risicoverevening. Budgetbekostiging zou ook niet betekenen dat er geld bij zou komen voor SEH en het zou ook niet het personeelstekort in de zorg oplossen. Het zorgveld ontkomt er hoe dan ook niet aan om keuzes te maken de acute zorg. De NZa adviseerde om een normenkader op te stellen. Dat zou duidelijkheid moeten scheppen over welke type zorg waar beschikbaar moet zijn, qua beschikbaarheid van personeel en benodigde faciliteiten van een seh en acute verloskunde. De oorspronkelijk beoogde invoering in 2026 zou sowieso niet lukken, maar de eerste stappen zouden wel in 2027 of 2028 gezet kunnen worden.

“De NZa geeft aan dat, ondanks dat het een complexe stap is en veel van partijen zal vragen, deze eerste stap uitvoerbaar is”, zo vat de huidige minister van VWS Bruijn het op. “Daarom heb ik besloten om definitief over te gaan tot invoering van budgetbekostiging voor de SEH per 2027. Deze eerste stap is onlosmakelijk verbonden met de inhoudelijke doorontwikkeling van budgetbekostiging, waaronder differentiatie van de acute zorg en een toekomstbestendig richtinggevend kader. Met de invoering van budgetbekostiging beoog ik bij te dragen aan de transitie van de acute zorg om de toegankelijkheid en kwaliteit voor de patiënt te borgen en op onderdelen te verbeteren.”