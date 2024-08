Burgemeester Heerlen boycot uitleg over cijfers Zuyderland

Het betreft een bijeenkomst waarin de directie en haar adviesbureaus dieper ingaan op de cijfers die ten grondslag liggen aan het toekomstplan van het ziekenhuis. Dat meldt L1Nieuws.

Toch niet

In een schriftelijke verklaring heeft Wever laten weten dat de reden van de boycot is dat er ook andere gemeenten aan tafel zitten. Het was juist Wever die voor de zomer al aangaf meer over deze cijfers te weten te komen. De bijeenkomst werd op zijn verzoek gepland na de zomer. Maar uit navraag van L1Nieuws blijkt nu dat de burgemeester en wethouders deze sessie boycotten.

Vaker botsing

Het blijkt dat burgemeester Wever in de afgelopen maanden al vaker botste met Zuyderland. Volgens hem is het toekomstplan van het ziekenhuis ‘onacceptabel’ voor de inwoners van zijn stad.

“Het is toch bizar dat geld de doorslag geeft. Dan hebben we ‘t proces voor niks gedaan. Dan heb ik echt geen vertrouwen meer in de bestuursvoorzitter van Zuyderland”, aldus de burgmeester op L1 TV in april.

De actiegroep Ziekenhuisalliantie, die ook namens de Parkstadgemeenten spreekt, stuurde vorige maand een brief aan Joep de Groot, de bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ. Wever zegt dat hij die brief steunt. Het uitnodigen van andere gemeenten voor het overleg over de Zuyderland-cijfers wordt daarin gezien als ‘het tegen elkaar uitspelen van groepen’.

Niet tevreden

De Regietafel heeft in april een eindrapportage openbaar gemaakt. Daarnaast is een document gepubliceerd van adviesbureau PTG, adviseur op het gebied van bouwen voor zorginstellingen. De gemeente Heerlen is niet tevreden met deze rapportages en eist meer transparantie.

Onder andere de benodigde vastgoedinvesteringen, de financiering, de verwachte patiëntenstromen en cijfers over tekorten aan gespecialiseerd zorgpersoneel komen aan bod. Het plan, dat afgelopen voorjaar werd gepubliceerd, heeft veel bestuurlijke commotie veroorzaakt in Parkstad, waarbij de burgemeester van Heerlen het voortouw neemt namens alle zeven gemeenten in de regio.