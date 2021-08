Burgemeesters deden vorig jaar 1400 keer beroep op Wzd

De IGJ laat weten dat de cijfers op basis van eerdere wetten werden ingeleverd bij het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Daar laat een woordvoerder weten dat de cijfers niet eenvoudig een op een te vergelijken zijn.

Inzicht

Hierdoor is er nog niet veel inzicht of de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) hun doelen bereiken, namelijk ervoor zorgen dat er zo min mogelijk dwang wordt gebruikt in de zorg. In de wetten zijn namelijk de rechten van patiënten en cliënten sterker geworden.

Voorzichtige vergelijking

De IGJ heeft wel cijfers over het eerste tertaal, de eerste vier maanden, van 2021 waardoor een voorzichtige vergelijking tussen de jaren kan worden gemaakt. In het eerste tertaal van 2020 werden 3.021 crisismaatregelen en 440 inbewaringstellingen afgegeven. Een jaar later is het aantal crisismaatregelen naar 2.862 gedaald en steeg het aantal inbewaringstellingen naar 485.

Vertraging implementatie Wzd

Eerder werd al duidelijk dat de implementatie van de Wet zorg en dwang vertraging opliep. Volgens KPMG is de wet nog niet overal in de volle breedte geïmplementeerd. Door de pandemie hadden instellingen de handen vol; ook een tekort aan voldoende en gekwalificeerd personeel speelde een rol. Eerder zag de IGJ al dat het te lang duurde voordat belangrijke zaken goed geregeld werden.

Meldingen

De inspectie verzamelde ook uitspraken van klachtencommissies en meldingen over wanneer onvrijwillige en verplichte zorg niet goed loopt. Zorgverleners, vertrouwenspersonen en gemeenten deden 68 meldingen over waar dwang in de zorg naar verluidt niet goed was gegaan. In veel gevallen ging het over een Wzd-cliënt voor wie bijvoorbeeld geen opnameplek is.

Klachten over dwang in de zorg

Klachtencommissies hebben 608 klachten over dwang in de zorg behandeld. De meeste gingen over het toepassen van dwangmedicatie (44 procent). Daarnaast gingen ze over het beperken van bewegingsvrijheid en insluiting (samen 17 procent). Nieuw onder de Wvggz is dat klagers een schadevergoeding toegekend kunnen krijgen voor materiële of immateriële schade. In 39 gevallen werd een schadevergoeding toegekend, maar in 29 uitspraken werd het bedrag ook opgenomen. Gemiddeld ging het om 211 euro.