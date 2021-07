Buurtzorg sluit meerjarencontract met CZ

CZ en Buurtzorg Nederland hebben drie hoofdthema’s geïdentificeerd in de wijkverpleging. Dat zijn de generalistische wijkverpleging, personeelstekort en preventie/e-health. Het belangrijkste thema is het arbeidsmarktvraagstuk. Het uitgangspunt van Buurtzorg en CZ is om generalistische wijkverpleegkundigen zoveel mogelijk taken te laten doen. Buurtzorg-bestuurder Jos de Blok: ‘Als generalistische wijkverpleegkundigen geen specialistische taken meer mogen doen, gaat dat ten koste van de variatie in het beroep. Als je het beroep wijkverpleegkundige aantrekkelijk wilt houden, moet je ze gevarieerd werk laten doen.’

Meerjarencontract CZ-Buurtzorg

Het meerjarencontract heeft een looptijd van drie jaar. Eerder sloot Buurtzorg al meerjarencontracten met Zilveren Kruis, Menzis en VGZ. Buurtzorg is een van de weinige aanbieders in de wijkverpleging die een meerjarencontract heeft met alle grote zorgverzekeraars.

