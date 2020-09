BuurtzorgT wordt eigenaar van zichzelf

BuurtzorgT, in 2013 opgericht door Jos de Blok en Nico Moleman, is een snel groeiende ggz-aanbieder. De omzet bedroeg 13,1 miljoen euro in 2019 en groeit jaarlijks met 50 procent. De snelle groei zorgde voor een tekort aan liquiditeit. Op advies van de bank ging BuurtzorgT op zoek naar een private investeerder. Daarbij kwamen ze uit bij de Duits-Zwitserse investeerder Purpose Evergreen Capital. Achter dit bedrijf, opgericht door de Duitser Armin Steuernagel, zitten bevlogen ondernemers die vooral bedrijven helpen die betekenisvol werk doen. Ze hebben een slimme investeringsvorm bedacht die is gebaseerd op het concept van Steward Ownership.

Steward Ownership

Bij Steward Ownership zijn de aandelen verdeeld in aandelen met eigendomsrechten en aandelen met zeggenschap. De aandelen met zeggenschap zijn in handen van de stewards. De stewards zijn een soort rentmeesters. Ze hebben een dienende en ondersteunende rol om de organisatie te helpen haar doelen te bereiken. Moleman en De Blok zullen stewards zijn totdat medewerkers van BuurtzorgT die rol kunnen overnemen. Daarnaast blijft Moleman de komende jaren bestuurder van BuurtzorgT om de overgang naar Steward Ownership te begeleiden.

Purpose Evergreen Capital

Purpose Evergreen Capital betaalt miljoenen euro’s voor de eigendomsaandelen van de BV BuurtzorgT. BuurtzorgT koopt deze aandelen over enkele jaren terug van Purpose Evergreen Capital. De eigendomsaandelen komen zo uiteindelijk in handen van BuurtzorgT. Daarnaast is er een onafhankelijke stichting met een zogeheten ‘golden share’. Die voorkomt dat BuurtzorgT wordt verkocht of dat BuurtzorgT haar missie uit het oog verliest.

BuurtzorgT wordt eigenaar

Het terugverkopen gebeurt tegen de dezelfde prijs als waarvoor het is gekocht. Een eventuele waardevermeerdering komt dus ten goede aan de missie van BuurtzorgT. BuurtzorgT denkt dat deze organisatievorm het model van zelfsturing versterkt. BuurtzorgT bereikt zo financiële autonomie en zelfbeschikking.

