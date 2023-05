Cao-gesprekken gehandicaptenzorg opnieuw stukgelopen na nieuw bod VGN

Credit: Wilbert Zuil

“In twee weken tijd hebben 27000 medewerkers hun handtekening gezet onder onze brandbrief, waarin een beter bod van de werkgevers werd geëist”, vertelt Camara van der Spoel, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. “Op verzoek van de werkgevers zijn we opnieuw om tafel gegaan. We hadden daarom ook verwacht dat de VGN had geluisterd naar de zorgen van de werknemers.”

Verlenging van de looptijd

Het nieuwe bod van VGN bestaat uit meerdere onderdelen. Een loonsverhoging van 6 procent per 1 december 2023 en per 1 november 2024 een loonsverhoging van 4 procent. Verder eenmalige uitkeringen van 300 euro in augustus 2023 en 400 euro in april 2024, op basis van een fulltime contract. Hiermee wordt de looptijd ook verlengd tot 1 december 2024. Als de eerder afgesproken loonsverhoging van 3,2 procent per mei hierbij wordt opgeteld, komt VGN op 15 procent meer loon over de gehele periode.

Onnodig veel tijd

Maar FNV wil hier niks van weten. “De houding van de werkgevers is ongelooflijk star”, aldus Van der Spoel. “Ze wijken op geen enkele manier af van datgene dat ze al eerder boden: een maximum van 10 procent voor twee jaar. Dat ze die 10 procent tijdens het overleg telkens in een andere vorm bij de vakbonden neerlegden heeft alleen maar onnodig veel tijd en frustratie opgeleverd.”

Een woordvoerder van NU’91 laat weten dat het in principe klopt dat het bod van de werkgevers een loonsverhoging betekent van 15 procent, “maar een deel is eenmalig, terwijl wij een structurele loonsverhoging willen”. Met de verlenging van de looptijd wordt het ook niet meer mogelijk om andere afspraken te maken. NU’91 legt het bod voor aan de leden.

Hogere reiskosten

Vakbonden FNV en CNV eisen een loonsverhoging van minimaal 10 procent binnen de looptijd van de huidige cao, die afloopt op 31 januari 2024. Ook willen ze onder meer een verhoging van de reiskosten en de onregelmatigheidstoeslag en een vergoeding voor extra te werken diensten. Daarnaast zijn maatregelen nodig om de oudere werknemers minder zwaar te belasten, vinden zij. “De werknemers waren al boos en die boosheid neemt alleen maar toe. We gaan het eindbod van de werkgevers nu bespreken met onze leden. Hardere acties sluiten we niet uit.”

Vorige week donderdag hielden FNV en CNV met enkele honderden medewerkers een demonstratie bij het hoofdkantoor van VGN en ActiZ om hun eisen voor de ghz- en vvt-cao kracht bij te zetten.

Opnieuw in overleg in 2024

Volgens VGN loopt het overleg vooral vast op de looptijd van de cao. Alleen als die wordt verlengd is het huidige bod van de werkgevers mogelijk. “Daarbij hebben we aangegeven dat we bereid zijn om in 2024 opnieuw in overleg te gaan als de druk van de inflatie en/of onze onderhandelingsruimte daar aanleiding toe geven”, laat de VGN-delegatie weten. “De vakbonden willen echter een kortere looptijd, tot de zomer van 2024. Daarmee zou de huidige cao worden verlengd met nog geen half jaar. Het is spijtig, vooral voor onze medewerkers, dat we er nog niet uit zijn en nu de raadpleging moeten afwachten.”