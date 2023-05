FNV/CNV willen vvt-loonsverhoging tijdelijk koppelen aan inflatie

Credit: Wilbert Zuil

Ze willen in juni 2024 een check of de afgesproken loonsverhoging wel minimaal zo hoog is als de consumenten prijsindex (CPI) tussen mei 2023 en mei 2024. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt die bij. Is de afgesproken loonsverhoging lager, dan willen ze dat het salaris in juli 2024 extra wordt verhoogd met het verschil. Eerder riep DNB-president Klaas Knot nog op om de looneisen in Nederland niet te koppelen aan inflatie.

Opnieuw oneens

Opnieuw zijn de vakbonden het niet eens over de looneisen. FNV/CNV gaan gezamenlijk voor 15 procent bestaande uit 7,5 procent in juli 2023 en 7,5 procent in januari 2024. NU’91 wil een loonsverhoging van 10 procent in juli en 5 procent in januari. Verder willen FNV/CNV ook een bodem van 400 euro per maand voor de lage inkomens.

“We hebben verschillende doelgroepen en dus leg je je eigen accenten”, vertelt FNV-bestuurder Bert de Haas tijdens een demonstratie van de vakbonden voor het kantoor van ActiZ en VGN in Utrecht. “Uiteindelijk moet je daar om de tafel zien uit te komen. Dat zijn we eigenlijk ook wel gewend. Wij zien het niet als zeer zwaar problematisch dat wij een ander accent leggen dat NU’91.”

Diensten van acht uur

Over de gesprekken met de werkgevers zegt hij. “We hebben beide een belang om er zo snel mogelijk uit te komen. De werkgevers omdat ze dat moeten gebruiken in hun onderhandelingen met verzekeraars. Wij omdat we voor onze leden een loonsverhoging willen die zo snel mogelijk ingaat. Hoe langer we wachten met het sluiten van een akkoord, hoe later die extra aanvulling komt.”

FNV en CNV eisen naast de loonsverhogingen een verhoging van de reiskostenvergoeding naar het fiscaal vrijgestelde bedrag. Verder wil FNV dat medewerkers in vaste teams de eerste keus krijgen bij de invulling van roosters en dat diensten van acht uur de norm worden.